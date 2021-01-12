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Российский поп-певец Дима Билан стал лысым. О том, что он побрился, стало известно из stories в его Instagram.
ФОТО: Надоели волосы. Дима Билан стал лысым
© RIA/Scanpix

"Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета — это хорошо, но лучше свой цвет!" — написал исполнитель. К посту он приложил собственное фото, на котором запечатлен с лысой головой и усами.

Билан также выложил снимок со своего отдыха на Мальдивских островах. "У меня ливни", — сообщил он.

На предыдущих фотографиях певца можно увидеть с ярко-розовыми и красными волосами. Кроме того, во время отпуска он какое-то время проходил и с синими волосами.

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