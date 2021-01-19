ФОТО | Лариса Долина вновь похудела и восхитила поклонников

На снимке артистка предстала в облегающем синем платье в пол. Судя по всему, элегантный наряд знаменитость выбрала для новой фотосессии. Звезда игриво улыбается в камеру и позирует, подняв руки. Наряд выгодно подчеркивает фигуру певицы.
Поклонники пришли в восторг от образа Ларисы Долиной. Они отметили, что у артистки невероятная талия! “Как она снова так сильно похудела? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)“ — задались вопросом подписчики. По словам дочери, артистка смогла вернуть прежнюю форму благодаря правильному питанию. “Образ жизни и питания ) без диет и грусти”, — написала Ангелина.
“Так она же Богиня ! Почему? Да потому что сам Господь наградил таким Даром, Голосом , Талантом ! И мудрым характером ! Обожаю”, “Лариса Александровна божественно красива!”, “Лариса Александровна божественно красива!”, “Максимум 25! Богиня безумно горжусь своим кумиром”, “Какая фигура потрясающая”, “Просто — Queen! Шикарнейшая!“ — написали в комментариях.
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