aA
Недавно стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович скоро станет владельцем еще одной суперъяхты под названием Solaris .
Milijardierius ir futbolo klubo „Chelsea“ savininkas Romanas Abramovičius įsigijo prabangią jachtą
Milijardierius ir futbolo klubo „Chelsea“ savininkas Romanas Abramovičius įsigijo prabangią jachtą
© Scanpix

Судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft, и финальная отделка яхты уже близится к завершению. Таким образом 145-метровая Solaris станет второй суперъяхтой Абрамовича, владеющего также 162-метровой Eclipse.

Solaris — экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. На ней восемь палуб, есть лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для сопроводительных судов. На борту 48 благоустроенных кают, которые смогут вместить до 36 пассажиров и 60 человек экипажа.

Точная сумма стоимости неизвестна, однако специалисты оценивают яхту в как минимум 500 миллионов евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

SHOWTIME!

TOP новостей

Депутат: не обязательно Пасха в Литве будет проходить в удаленном формате (10)

До Пасхи в Литве остался месяц. Возможно ли, что ее...

Экс-президент Литвы: процесс вакцинации в стране неконтролируемый (20)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте...

"Cкорее рак на горе свистнет": Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (255)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (37)

Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...

Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (52)

В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...