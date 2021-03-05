Судно строится на немецкой верфи Lloyd Werft, и финальная отделка яхты уже близится к завершению. Таким образом 145-метровая Solaris станет второй суперъяхтой Абрамовича, владеющего также 162-метровой Eclipse.
Solaris — экспедиционная моторная яхта со стальным корпусом и алюминиевой надстройкой с палубами из тикового дерева. На ней восемь палуб, есть лифт, тренажерный зал, вертолетная площадка, джакузи, бассейн, а также ангар для вертолетов и гараж для сопроводительных судов. На борту 48 благоустроенных кают, которые смогут вместить до 36 пассажиров и 60 человек экипажа.
Точная сумма стоимости неизвестна, однако специалисты оценивают яхту в как минимум 500 миллионов евро.
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