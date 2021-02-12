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Певица Наташа Королева в честь юбилея своей мамы опубликовала ее снимок в соцсетях, который многие оценили неоднозначно.
ФОТО: Это какой-то фильм ужасов. Мама Наташи Королевой испугала людей розовым платьицем
© Foto: instagram.com/tarzan___official

12 февраля Людмила Порывай отмечает 75-летие. И ее знаменитая дочь поздравила маму в Instagram, дополнив пост фотографией. На снимке Порывай одета в ярко-розовое платье с открытыми плечами. На голове мамы Королевой корона, в руках - большой букет роз. Образ дополнен ярким макияжем.

К поздравлению присоединился и муж Наташи Сергей Глушко, который опубликовал еще один снимок тещи, но с другого ракурса.

Многих комментаторов смутил наряд Людмилы Порывай, который, по их мнению, хорош для девочки-подростка, но не взрослой женщины. "Здоровья, конечно и всех благ вашей маме. Но это какой то фильм ужасов", - пишут подписчики в комментариях.

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Delfi.ua
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