Последние 15 лет Губин страдает из-за серьезных проблем со здоровьем, которые вынудили его покинуть большую сцену и стать затворником. “Состояние гниющего заживо человека, но не духовно гниющего, а физически. Я себя ужасно чувствую”, — рассказывал 47-летний артист недавно.

Буквально на днях в Сети появилось одно из последних фото Андрея, на котором он, по мнению поклонников, выглядит ужасно.

“Наш Андрюша высох! Здоровья и сил ему!”; “Боже, что с ним произошло?! В любом случае желаем скорейшего восстановления!”; “У него затяжная депрессия? Не узнаю своего кумира!”; “Зачем писать всякую ерунду, если плохо знаете об этом человеке с чистой душой?! Ведь Андрей никому ничего плохого не сделал. Побойтесь Бога! А фото на самом деле неудачное, и девушка рядом в маске совсем не в тему. Зачем публиковать такие снимки?!” — негодуют пользователи.

Сам Губин предпочитает не выходить на связь с поклонниками, но, несмотря на трудности, продолжает работать над новыми музыкальными композициями. Возможно, в скором времени публика услышит новый хит от артиста. “Написал несколько очень хороших песен. Сейчас надо довести их до ума. Вот подыскиваю себе дом в Подмосковье, чтобы работать в тихом и уединенном месте”, — рассказывал он.

Что касается личной жизни, то сейчас исполнитель не одинок и проживает с девушкой, личность которой предпочитает не раскрывать.