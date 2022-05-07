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Музыкант Филипп Киркоров в своем Instagram заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением в Кремлевском дворце на песню “Мария Магдалена”, в рамках которого он танцевал на наклоненном кресте.
Filipas Kirkorovas / Scanpix, Stop kadras
Filipas Kirkorovas / Scanpix, Stop kadras

“Я не вкладываю в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаются религиозные святыни”, — подчеркнул Киркоров.

Он назвал хореографию номера “фантазийной историей”. По его словам, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии. Киркоров признался, что не мог даже предположить, что заденет своим выступлением чувства россиян.

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“Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения”, — написал музыкант.

Согласно попавшему в сеть фрагменту, во время исполнения песни “Мария Магдалена” на сцене появляется светящийся крест, внутри которого была “распята” актриса.

Ранее движение “Царьград” потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте. А извиниться предложил неожиданно депутат Милонов, который обычно требует самых суровых мер против “богохульников”.

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