“Я не вкладываю в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаются религиозные святыни”, — подчеркнул Киркоров.
Он назвал хореографию номера “фантазийной историей”. По его словам, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии. Киркоров признался, что не мог даже предположить, что заденет своим выступлением чувства россиян.
“Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения”, — написал музыкант.
Согласно попавшему в сеть фрагменту, во время исполнения песни “Мария Магдалена” на сцене появляется светящийся крест, внутри которого была “распята” актриса.
Ранее движение “Царьград” потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте. А извиниться предложил неожиданно депутат Милонов, который обычно требует самых суровых мер против “богохульников”.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Natūralios lietuviškos kosmetikos kūrėja: jei ekologiška – nebūtinai sveikiau ir geriau pasakė, ko neturėtų būti kremų ir šampūnų sudėtyje
TOP новостей
Бежавшая от войны с детьми украинка нашла работу в Таураге: на родине работала баристой, сейчас - плетет рыболовные сети
Спасаясь от войны в Украине, 27-летняя Мария Белова в...
Работавшая в Украине литовский медик: пациенты ждали у дверей отеля, где мы жили
Как выглядит повседневная жизнь врачей в украинских...
Литва, утратившая коридор транзита: одни ждут конца войны, другие - ищут возможности (1)
Литва за очень короткое время потеряла конкурентное...
Война в Украине. Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова (1)
Война в Украине продолжается больше двух месяцев....