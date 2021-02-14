Последние новости о состоянии Бари Алибасова оставляют желать лучшего. Как ранее заявлял бывший директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер, якобы, долгое время злоупотребляет алкоголем и серьезно болен.
Как удалось выяснить «МК», накануне Бари Каримович получил серьёзную травму в Калининграде, куда уехал после пережитых скандалов. Там продюсер уже успел покалечиться, с открытым перелом ноги Бари Каримович попал в больницу. Супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина, находясь в Москве, прокомментировала трагедию: «чудовищное происшествие».
«Лиха беда начало, — начала Лидия Николаевна. — Я так и знала, что что-то подобное произойдёт, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось. Мы в силу возраста заботимся друг о друге и поддерживаем друг друга, когда вместе. Сейчас, по факту, нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Я не знаю, что его убедили или заставили подписать, как в своё время — меня. Это чудовищный произвол. Я очень боюсь, что живым он из таких жарких объятий может и не выбраться».
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник уточнила, что плачевная судьба Бари Каримовича была предсказуема.
«Мы предвидели развитие этой ситуации по негативному сценарию, — отметила Вербицкая-Линник. — Предупреждали ведь, к сожалению, диагноз открытый перелом в таком возрасте не шутка. Бари Каримович нуждается в уходе и наблюдении. Ему важен и дорог брачный союз с Лидией Николаевной, так как она единственный человек, который его искренне любит, прощает и готова заниматься его здоровьем, лечить и заботиться. Итог работы его окружения, по-моему, очевиден, все это — ужас. По этой причине Лидия Николаевна дала мне поручение подать заявление о прекращении производства по делу о разводе, сохранить этот брак, чтобы у неё были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним».
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