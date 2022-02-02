Во время ток-шоу на телеканале ABC 66-летняя обладательница "Оскара" заявила, что геноцид евреев связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.

В годы Второй мировой войны в ходе массовой и планомерной кампании нацистами, называвшими себя "высшей арийской расой", было убито шесть миллионов евреев. Комментаторы указывают на то, что Гитлер выражал свою ненависть к евреям в расовых терминах.

Поводом для этого обсуждения стал недавний запрет в одной из школ штата Теннесси романа-комикса "Маус", в котором нарисованные от руки картинки изображают спасающихся от Холокоста евреев в виде мышей, а нацистов - в виде котов.

Школьный совет мотивировал это тем, что в книге содержится нецензурная лексика и иллюстрации с обнаженными телами, что было сочтено неподобающим для подростков.

"Меня удивляет, что вас смутило именно то, что в книге есть нагота. В первую очередь это произведение о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, это не смутило вас?" - заявила Голдберг во время ток-шоу.

"Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу", - добавила Вупи Голдберг.

Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы.

Однако Голдберг стояла на своем: "Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим".

"Это про превосходство белых, это про преследование евреев и цыган", - добавила соведущая Ана Наварро.

"Но речь идет о двух группах белых людей", - отрезала Голдберг.

Еще одна из участниц диалога подчеркнула, что нацисты не рассматривали евреев в качестве белых людей, равных себе.

"Вы упускаете самое главное! Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема", - парировала Вупи Голдберг.

Шоу с участием актрисы вызвало бурю критики, в том числе за распространение опасной дезинформации о Холокосте.

Критики отметили, что Гитлер сам открыто выражал ненависть к евреям на расовой почве.

"Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства", - заявили в Музее Холокоста США.

Консервативный комментатор Бен Шапиро опубликовал у себя в "Твиттере" цитату из книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба"), в которой тот прямо называет евреев отдельной расой.

На фоне растущей волны критики Голдберг была вынуждена извиниться.

"В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое", - написала актриса у себя в "Твиттере".

"Евреи по всему миру всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не исчезнет. Я хочу извиниться за боль, которую причинили мои слова", - добавила она.