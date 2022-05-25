Об этом рассказал друг семьи, российский публицист Марат Гельман в эфире YouTube-шоу "И грянул Грэм". По его словам, готовность к защите своего мужа он услышал из уст самой исполнительницы.
"То что я услышал: "Если на Максима заведут дело то, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь". Она, конечно, не борец, не мыслит себя общественным деятелем. <…> У нее позиция эмпатии женщины, которая переживает за людей", — поделился Гельман.
Также собеседник ведущего добавил, что певица понимает, каков вес ее слова в обществе, а потому не спешит делать громкие заявления, оставляя это право своему мужу.
В апреле после ряда резких высказываний Глакина в публичном пространстве появились предположения, что на него заведут уголовное дело. Артиста могут обвинить в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Обвиняемым по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что Пугачева уехала в Израиль вместе с мужем и двумя детьми вскоре после февральских событий. Исполнительница уверяет, что вскоре она вернется в Россию, а недавно опровергла слухи о возможном расставании с Галкиным.
Переехав в Израиль, Максим Галкин не забросил общение с фанатами в соцсети, где он делает заявления относительно своей политической позиции. Такое поведение не нравится российским патриотам, которые советуют ему не возвращаться домой.
К примеру, журналист Михаил Шаханазаров в недавнем эфире подкаста "Полный абзац" заявил, что "Максим на статью уже наговорил".
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