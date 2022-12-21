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Журнал Empire опубликовал список 50 величайших актеров всех времен по версии читателей издания. Они голосовали за кинозвезд, которые, по их мнению, "всегда добиваются успеха" и имеют непревзойденный талант.
Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
© Capital Pictures / Scanpix

В список вошли:

— "легко управляющий объективом" Дэнзел Вашингтон;
Том Хэнкс, в творчестве которого воплощается "дух американского оптимизма";
— Мерилин Монро, чья "ошеломляющая слава могла затмить все вокруг",
— "вечная муза Мартина Скорсезе" Роберт Де Ниро;
— "кинематографический циклон" Бетт Дэвис;
— "обнажающая души своих героев" Натали Портман;
— "скользящий между оскароносными драмами и дурацкими комедиями" Джин Хэкман;
— Хит Лэджер, "вложивший душу в невыразимую внутреннюю боль и животную ярость одного из главных кинозлодеев 21-го века";
— "вечная икона" Кэтрин Хепберн;
— "всеамериканское воплощение голливудской кинозвезды" Том Круз.

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