В список вошли:
— "легко управляющий объективом" Дэнзел Вашингтон;
— Том Хэнкс, в творчестве которого воплощается "дух американского оптимизма";
— Мерилин Монро, чья "ошеломляющая слава могла затмить все вокруг",
— "вечная муза Мартина Скорсезе" Роберт Де Ниро;
— "кинематографический циклон" Бетт Дэвис;
— "обнажающая души своих героев" Натали Портман;
— "скользящий между оскароносными драмами и дурацкими комедиями" Джин Хэкман;
— Хит Лэджер, "вложивший душу в невыразимую внутреннюю боль и животную ярость одного из главных кинозлодеев 21-го века";
— "вечная икона" Кэтрин Хепберн;
— "всеамериканское воплощение голливудской кинозвезды" Том Круз.
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