В список вошли:

— "легко управляющий объективом" Дэнзел Вашингтон;

— Том Хэнкс, в творчестве которого воплощается "дух американского оптимизма";

— Мерилин Монро, чья "ошеломляющая слава могла затмить все вокруг",

— "вечная муза Мартина Скорсезе" Роберт Де Ниро;

— "кинематографический циклон" Бетт Дэвис;

— "обнажающая души своих героев" Натали Портман;

— "скользящий между оскароносными драмами и дурацкими комедиями" Джин Хэкман;

— Хит Лэджер, "вложивший душу в невыразимую внутреннюю боль и животную ярость одного из главных кинозлодеев 21-го века";

— "вечная икона" Кэтрин Хепберн;

— "всеамериканское воплощение голливудской кинозвезды" Том Круз.