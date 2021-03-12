aA
Американская актриса и модель Эмили Ратаковски родила сына. Об этом она написала в Instagram.
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski
© AP / Scanpix

Ребенок родился 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фотографию, на которой кормит сына грудью.

"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — подписала снимок Ратаковски.

Модель объявила о беременности в октябре 2020 года. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru
Статьи по теме:

ФОТО: Эмили Ратаковски шокировала небритыми подмышками (2)

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски,...

ФОТО: Сексуальная Эмили Ратаковски вышла замуж в дешевом наряде (6)

Американская супермодель Эмили Ратаковски вышла...

TOP новостей

Министр юстиции Литвы предлагает узаконить в некоторых районах многоязычие (1)

В Майшягале, около Вильнюса , ряд улиц отмечены...

Во время массовой вакцинации жители сами должны будут регистрироваться на прививку (131)

Надеются, что массовая вакцинация в Литве начнется в...

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус привит второй дозой вакцины от коронавируса

12 марта экс-президент Литвы Валдас Адамкус был привит...

Коронавирус в Литве: 355 новых случаев, скончались 7 человек (13)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев...

СОГГ: все въезжающие в Литву заранее позаботились о необходимых документах (9)

Все путешественники, которые организованно прибывают...