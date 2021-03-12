Ребенок родился 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фотографию, на которой кормит сына грудью.
"Сильвестр Аполло присоединился к нам на земной стороне. Слай прибыл 8 марта в самое сюрреалистическое, прекрасное и наполненное любовью утро в моей жизни", — подписала снимок Ратаковски.
Модель объявила о беременности в октябре 2020 года. Она замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. Пара поженилась в 2018 году.
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