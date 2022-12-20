Весной этого года тяжба бывших супругов привлекла к себе много внимания.

В июне присяжные заседатели в Вирджинии вынесли вердикт по большей части в пользу 59-летнего Деппа, решив, что Эмбер Херд оклеветала его в статье, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия.

Объявляя об урегулировании спора в понедельник, 36-летняя Херд сказала, что это решение - "не акт уступки". Ранее в декабре она подала апелляцию по этому делу, где просила отменить вердикт присяжных или полностью провести новое судебное разбирательство.

Но в своем заявлении в понедельник актриса, известная по фильму "Аквамен", сказала, что решила согласиться на эти условия, "потеряв веру в американскую правовую систему".

"Даже если моя апелляция в США будет принята, лучшим исходом будет повторное рассмотрение дела. - сказала она. - Я просто не смогу пройти через это".

Изначально Джонии Депп подал иск против бывшей из-за статьи, которую она написала для газеты Washington Post в декабре 2018 года. В ней она назвала себя "общественным деятелем, представляющим пострадавших от домашнего насилия".

Имя Деппа не называлось, но его мнению, из текста можно было сделать вывод, что именно он был инициатором домашнего насилия. Депп требовал возмещения ущерба в размере 50 млн долларов. Эмбер Херд подала встречный иск на 100 миллионов.

За этим последовал шестинедельный судебный процесс, который транслировался по телевидению и привлек внимание широкой общественности.

Депп и Херд, которые развелись в 2017 году, представили совершенно разные описания отношений, обвиняя друг друга в плохом отношении и насилии. Депп решительно отверг показания своей бывшей жены, в которых она утверждала, что он подвергал ее эмоциональному, физическому и сексуализированному насилию.

В конечном итоге присяжные в своем большинстве встали на сторону Деппа, присудив ему компенсацию в размере 15 млн долларов.

Этот вердикт удивил некоторых юристов, особенно потому, что он последовал за поражением Деппа в аналогичном деле в Великобритании два года назад.

В понедельник адвокаты актера заявили, что они были рады официально закрыть эту болезненную для Деппа главу, добавив, что актер пожертвует этот миллион долларов нескольким благотворительным организациям.