aA
Британский певец Элтон Джон обвинил Ватикан в лицемерии после того, как Конгрегация доктрины веры (CDF) напомнила о греховности гей-браков.
"Oskarai 2020" ceremonija
"Oskarai 2020" ceremonija
© AP / Scanpix

Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артиста удивила позиция католической церкви.

"Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие", — написал исполнитель.

View this post on Instagram

A post shared by Elton John (@eltonjohn)

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Lenta.ru
Статьи по теме:

Ватикан не намерен благословлять однополые пары (23)

Католическая церковь исключает возможность...

TOP новостей

Правительство Литвы разрешило с понедельника вернуть в школу учеников начальных классов 45 самоуправлений (2)

Обучение в начальных классах с понедельника будет...

В вывезенном из Клайпеды контейнере – оборудование для производства оружия массового уничтожения (34)

В 2018 году Беларусь переправила в Саудовскую Аравию...

Невероятный скандал в полиции: уборщица уничтожила несколько килограммов наркотиков (37)

В Литовской полиции произошел невиданный скандал: из...

"Да": так президент США ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей (559)

Президент США Джозеф Байден в интервью телеканалу ABC...

Владелец сети Norfa: были моменты, когда думал, что нашей компании пришел конец (18)

Дайнюс Дундулис начал свой бизнес в Литве 20 лет назад....