Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Артиста удивила позиция католической церкви.
"Как Ватикан может отказываться благословлять однополые браки, называя их греховными, но при этом с радостью получать прибыль от вложений миллионов в "Рокетмен" — фильм, в котором прославляется мое счастье от брака с Дэвидом [Фернишем]? #Лицемерие", — написал исполнитель.
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