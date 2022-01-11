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Актриса Елена Проклова госпитализирована в реанимацию одной из столичных клиник с острым нарушением мозгового кровообращения. Об этом сообщают “Известия”.
Медики направили звезду на МРТ головного мозга, которая показала инсульт. Состояние Прокловой оценивается как средней тяжести. Сегодня ее перевели в отделение реанимации.
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