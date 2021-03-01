Отмечается, что последние полгода из-за серьезных проблем со здоровьем девушка была прикована к постели. Артистка жаловалась на боли в спине и почти не вставала. С делами по дому ей помогали волонтеры. Один из них и обнаружил 38-летнюю Кастельянос умершей.
Экс-участница Little Big также вела мероприятия, снималась в кино. Своим примером девушка помогала похожим на нее побороть комплексы. Кастельянос прославилась после выхода клипа на песню Everyday I’m drinking. Несмотря на растущую популярность, которую коллектив завоевал в России и в Европе, артистка покинула группу в 2014 году. Причиной ее ухода называли негативное отношение родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.
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