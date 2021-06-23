Защита актера просит смягчить Ефремову приговор из-за развившегося у него психического расстройства, а также алкогольной зависимости. Кроме того, юристы отмечают, что у актера на иждивении находятся многие родственники, а его жена, работавшая звукорежиссером, осталась без работы.
Адвокаты также считают, что суд не учел то, что Ефремов занимался благотворительностью, участвовал в общественной жизни и выплатил компенсацию в 4,6 миллиона рублей семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
По сведениям Baza, защита актера также попросила еще раз перепроверить, был ли погибший Сергей Захаров пристегнут во время ДТП.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла в июне 2020 года в центре Москвы: машина Ефремова вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов за рулем был в нетрезвом виде.
Актера приговорили к восьми годам колонии по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Позже Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат: думаю, что в такую погоду пора забыть о масках (24)
Правительство Литвы во вторник приняло послабления...
Минимальную зарплату в Литве со следующего года предлагают повысить до 703 евро (102)
Соцмин предлагает правительству с начала 2022 года...
Президентская служба упоминает о возможности введения карантина осенью (41)
Президент Литвы Гитанас Науседа 23 июня встретился с...
"Delfi Главное": что таит в себе литовская земля - путешествия маршрутами геолога (1)
День летнего солнцестояния в Литве называют "Йонинес"...
Лукашенко обратился к литовцам: очнитесь, пока не поздно (119)
Александр Лукашенко призвал жителей соседних стран...