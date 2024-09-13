Джон Бон Джови отговорил женщину прыгать с моста во время съемок клипа

Полицейский департамент Нэшвилла опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, что музыкант и его команда находятся на городском пешеходном мосту Джона Сейгенталера. В кадре видна женщина, которая стоит за ограждением на краю моста и держится за перила.

К ней подходит Бон Джови и еще одна женщина, они разговаривают и, судя по кадрам, пытаются успокоить ее, после чего вдвоем помогают перебраться через ограждение на пешеходную часть. После этого музыкант и другие люди уводят женщину с моста.