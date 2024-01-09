Джоди Фостер подверглась критике за свои слова о поколении Z. Она назвала молодых коллег ленивыми и безграмотными

Поколением Z или зумерами называют людей, родившихся в промежутке между 1997 и 2012 гг.
Накануне Фостер заявила, что ей трудно работать с молодыми людьми. По ее словам, они непунктуальны, необязательны, все время ссылаются на усталость, могут не выйти вовремя на работу, безграмотно пишут, а на предложения подтянуть грамматику заявляют, что подобные замечания ограничивают их в правах.
«Они очень раздражают, особенно когда приходится с ними работать», – сказала актриса.
Многие пользователи соцсетей гневно отреагировали на слова 61-летней Фостер и обвинили актрису в том, что она пытается вбить клин между поколениями.
По их мнению, Фостер, как и многие представители старшего поколения, не чувствуют ответственности за то, что именно они создали ту действительность, в которой родилось и выросло поколение Z.
«Критика целого поколения больше говорит о том, кто критикует, чем о самом поколении», – написал один пользователь.
«Скучно смотреть на нападки Джоди Фостер на поколение Z. Каждое поколение в его 18-20 лет всегда за что-нибудь критиковали. И как удобно забывать, какими высокомерными, ленивыми и нелепыми были в молодости сами критикующие», – считает другой.
Многих разозлило, что Фостер она сделала вывод о целом поколении на основании опыта работы с отдельными людьми.
Защищать молодое поколение бросились и более зрелые пользователи соцсетей.
«Мои сотрудники поколения Z всегда приходят на работу вовремя и выполняют свои обязанности в полном объеме. Может, Джоди просто плохая начальница и не умеет доходчиво объяснять людям, в чем их задачи. Плохие менеджеры обвиняют всех кроме себя в конфликтных ситуациях на работе», – написал пользователь соцсети Х.
Судя по всему, этот пост стал ответом на слова актрисы о молодых коллегах.
«Они могут сказать: "Что-то я не в форме сегодня, приду на площадку в 10:30"», – посетовала накануне Фостер.
«Эти бумеры жалуются на лень молодежи и не могут смириться с тем, что это поколение намного опережает их в отношении к работе и отдается ей гораздо больше», – написал еще один пользователь.
При этом многие поддержали Джоди Фостер, сказав, что разделяют ее мнение.
«Я не думал, что смогу любить Джоди Фостер еще больше, но, оказывается, смогу», – написал один из пользователей.
Актриса позднее объяснила, что ее выводы о молодом поколении основаны на опыте одного из ее сыновей.
У Фостер двое детей 1998 и 2001 года рождения. Актриса в 2014 году вступила в однополый брак, а ее дети с начала 1990-х годов воспитывались исключительно женщинами.
Она рассказала, что когда ее старший сын заканчивал школу, он задался вопросом, что значит быть мужчиной, начал изучать интернет и соцсети и сделал неправильные выводы после того, что там увидел.
По словам Фостер, ее сын решил, что современный мужчина должен быть эгоистом, пренебрежительно относиться к женщинам и вести себя, нисколько не заботясь о чувствах окружающих.
«Я опешила и сказала ему: "Нет, все это не имеет ничего общего с мужественностью. Это то, что навязывает тебе наша культура"», – вспоминает актриса.
Она также заявила, что готова помогать и поддерживать молодых коллег, если они захотят воспользоваться ее опытом – и жизненным, и актерским.