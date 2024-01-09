Джоди Фостер подверглась критике за свои слова о поколении Z. Она назвала молодых коллег ленивыми и безграмотными

Поколением Z или зумерами называют людей, родившихся в промежутке между 1997 и 2012 гг.

Накануне Фостер заявила, что ей трудно работать с молодыми людьми. По ее словам, они непунктуальны, необязательны, все время ссылаются на усталость, могут не выйти вовремя на работу, безграмотно пишут, а на предложения подтянуть грамматику заявляют, что подобные замечания ограничивают их в правах.

«Они очень раздражают, особенно когда приходится с ними работать», – сказала актриса.

Многие пользователи соцсетей гневно отреагировали на слова 61-летней Фостер и обвинили актрису в том, что она пытается вбить клин между поколениями.

По их мнению, Фостер, как и многие представители старшего поколения, не чувствуют ответственности за то, что именно они создали ту действительность, в которой родилось и выросло поколение Z.

«Критика целого поколения больше говорит о том, кто критикует, чем о самом поколении», – написал один пользователь.