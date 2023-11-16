Джимми Киммел станет ведущим премии "Оскар" в 2024 году

Это будет четвертая премия для Киммела. Он вел церемонию в этом году, а также проводил мероприятие в 2017 и 2018 годах. Столько же раз ведущими «Оскара» становились Вупи Голдберг и Джек Леммон.

«Мы рады возвращению Джимми в качестве ведущего. Он разделяет не только нашу любовь к кино, но мечтает создать живое и развлекательное шоу для зрителей по всему миру», — говорит глава американской киноакадемии Билл Крамер.

Несмотря на это, Киммел не стал рекордсменом по количеству проведенных церемоний. Лидером является американский актер и комедиант Боб Хоуп, который становился ведущим «Оскара» 11 раз.