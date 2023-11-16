Джимми Киммел станет ведущим премии "Оскар" в 2024 году

 
snob.ru
ФОТО: Vida Press

Американский телеведущий Джимми Киммел снова проведет церемонию вручения премии "Оскар". Она пройдет 10 марта 2024 года. Об этом пишет Variety.

Это будет четвертая премия для Киммела. Он вел церемонию в этом году, а также проводил мероприятие в 2017 и 2018 годах. Столько же раз ведущими «Оскара» становились Вупи Голдберг и Джек Леммон.

«Мы рады возвращению Джимми в качестве ведущего. Он разделяет не только нашу любовь к кино, но мечтает создать живое и развлекательное шоу для зрителей по всему миру», — говорит глава американской киноакадемии Билл Крамер.

Несмотря на это, Киммел не стал рекордсменом по количеству проведенных церемоний. Лидером является американский актер и комедиант Боб Хоуп, который становился ведущим «Оскара» 11 раз.

«Я всегда мечтал провести церемонию вручения „Оскара“ ровно четыре раза», — ответил Киммел в комментарии для Variety.

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Источник
snob.ru
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