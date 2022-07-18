По информации СМИ, пара расписалась в округе Кларк американского штата Невада — именно там находится Лас-Вегас. Источник TMZ подтвердил, что в свидетельстве о браке указаны настоящие имена звезд и датируется она 16 июля. О помолвке пара заявила в апреле 2022 года.
Это не первая попытка звёзд сойтись, в первый раз кольцо певице Аффлек подарил в 2002 году. Но тогда начинающий актер не справился с идущей в гору карьерой и постоянным давлением СМИ и папарацци. Поэтому пара сперва отменила свадьбу за день до торжества, а потом рассталась в 2004 году и начала обустраивать личную жизнь порознь.
Бен Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой завёл троих детей. А Дженнифер Лопес вышла замуж за певца Марка Энтони, и у супругов появилось двое детей. После развода ни Аффлек, ни Лопес заново в брак не вступали, предпочитая простые романы. В 2021 году они вновь сошлись.
Журналисты даже обнаружили документ, согласно которому Дженнифер взяла фамилию мужа — и теперь она официально Дженнифер Аффлек.
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