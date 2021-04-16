aA
Певица Дженнифер Лопес и экс-бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве помолвки.
Jennifer Lopez ir Alexas Rodriguezas
Jennifer Lopez ir Alexas Rodriguezas
© AFP / Scanpix

Знаменитая пара отложила свадьбу месяц назад. "Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться", — цитирует обращение Лопес и Родригеса Today.

Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах. "Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку", — заключили знаменитости.

Статьи по теме:
СМИ: Дженнифер Лопез рассталась с женихом  (2)

В начале апреля 51-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике без помолвочного кольца.

Ранее Лопес и Родригес заявляли, что слухи об их расставании не соответствуют правде. "Мы работаем над некоторыми вещами", — говорилось в совместном заявлении пары.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Gazeta.ru

TOP новостей

Премьер-министр Литвы рассказала о новых правилах после 3 мая (25)

После 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у...

Премьер Литвы: вопрос более поздней ревакцинации Pfizer спорный, решение не принято (5)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что еще...

После объявленных послаблений эксперт прогнозирует рост числа заболевших до 3000 в день (47)

Вполне вероятно, что Литва в ближайшее время вернется...

У вернувшегося с Тенерифе в Литву гражданина возник вопрос: достаточно ли такого контроля (12)

Для возвращающихся из-за границы в Литву граждан...

Коронавирус в Литве: 1088 новых случаев, 7 человек скончались (6)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1088 новых случаев...