Знаменитая пара отложила свадьбу месяц назад. "Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться", — цитирует обращение Лопес и Родригеса Today.

Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах. "Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку", — заключили знаменитости.

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В начале апреля 51-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике без помолвочного кольца.

Ранее Лопес и Родригес заявляли, что слухи об их расставании не соответствуют правде. "Мы работаем над некоторыми вещами", — говорилось в совместном заявлении пары.