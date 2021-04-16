Знаменитая пара отложила свадьбу месяц назад. "Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться", — цитирует обращение Лопес и Родригеса Today.
Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах. "Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку", — заключили знаменитости.
В начале апреля 51-летняя Дженнифер Лопес появилась на публике без помолвочного кольца.
Ранее Лопес и Родригес заявляли, что слухи об их расставании не соответствуют правде. "Мы работаем над некоторыми вещами", — говорилось в совместном заявлении пары.
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