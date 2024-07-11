Джастин Бибер, Рианна и Backstreet Boys. Как богатейшая семья Индии готовится к свадьбе сына

Бибер выступал в эти выходные в Мумбаи перед Анантом Амбани, его невестой Радикой Мерчант и их многочисленными гостями.
Ему было на кого равняться. На первой предсвадебной вечеринке выступала Рианна, а на второй — в круизе по Средиземному морю — группа Backstreet Boys, американская певица Кэти Перри и итальянский тенор Андреа Бочелли.
Теперь люди по всему миру, которые следят за этими событиями, затаив дыхание, ждут новостей о том, кто будет выступать на самой свадьбе в эти выходные.
Ходят слухи, что это может быть Адель, но семья хранит молчание.
Свадьба тщательно охраняется
Денег на свадьбу младшего сына индийского миллиардера Мукеша Амбани, состояние которого Forbes оценивает более чем в 120 млрд долларов, не жалеют — по размаху она превосходит не только самые экстравагантные индийские бракосочетания, но и свадьбу дочери самого Амбани, на которой выступала Бейонсе.
В минувшие выходные жених и невеста провели традиционную предсвадебную церемонию сангит с музыкой и танцами.
Мукеш Амбани вместе с другими членами семьи вышел на сцену и пустился в пляс под хит Deewangi Deewangi звезды Болливуда Шахрукха Кхана из фильма „Когда одной жизни мало“.
Во сколько обошлись все эти вечеринки — неизвестно. По слухам, Рианне за выступление заплатили 7 млн долларов, Джастину Биберу — 10.