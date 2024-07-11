Джастин Бибер, Рианна и Backstreet Boys. Как богатейшая семья Индии готовится к свадьбе сына

Бибер выступал в эти выходные в Мумбаи перед Анантом Амбани, его невестой Радикой Мерчант и их многочисленными гостями.

Ему было на кого равняться. На первой предсвадебной вечеринке выступала Рианна, а на второй — в круизе по Средиземному морю — группа Backstreet Boys, американская певица Кэти Перри и итальянский тенор Андреа Бочелли.

Теперь люди по всему миру, которые следят за этими событиями, затаив дыхание, ждут новостей о том, кто будет выступать на самой свадьбе в эти выходные.

Ходят слухи, что это может быть Адель, но семья хранит молчание.

Свадьба тщательно охраняется