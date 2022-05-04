Don't Fuck with Ukraine: Макс Барских посвятил новый трек ВСУ и народному сопротивлению

По словам Барских, после лирической военной колыбельной "Буде весна" певцу захотелось создать такой интернациональный трек, который бы показал силу украинцев по всему миру. Поэтому, кроме куплетов на английском языке, особое внимание привлекает украинский фольклор без цензуры, но с элементами юмора, который Максу удалось записать во Львове.

"С самого начала большинство не верило в Украину, и думали, что наш народ сломается, а армия будет недостаточно сильной и мужественной. Но уже третий месяц подряд наша страна героически сражается с русским нашествием. И этот прецедент меняет не только Украину, но и весь мир. Наш пример призван заражать другие народы", - комментирует Макс.

Новый трек Барских посвящен украинским военным, честь и мужество которых вдохновляет певца лично. Также он касается и народного сопротивления, благодаря которому весь мир становится свидетелем рождения единой силы Украины.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика.