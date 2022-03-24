"Он просил меня немедленно вернуться в Россию, забрав дочерей. Быть достойной гражданкой России, попросить прощения за предательство и помочь народу России - моему народу - в борьбе с нацистами", - рассказала актриса, которая шесть лет живет в США, в интервью CNN.

На вопрос, верит ли актриса в то, что миллионы людей в России могут не знать подробностей украинской войны, Машкова ответила, что после вчерашнего разговора с отцом (в прошлом неоднократно выступавшим доверенным лицом президента Путина) ей пришлось в это поверить.

"То, что сейчас происходит, просто невообразимо, это не укладывается в голове, - добавила Машкова. - У меня душа разрывается от того факта, что многие россияне, включая и моего папу, верят в то, что подобное насилие хоть каким-то образом оправдано. Но [то, что испытываю я,] не идет ни в какое сравнение с тем, через что сейчас проходит украинский народ. Эти люди умирают".

Незадолго до появления в эфире актриса опубликовала в "Инстаграме" антивоенную видеозапись. Обращение начинается с признания: "Я понимаю, что мне сейчас легче говорить: я нахожусь в другой стране. Меня не заберут в автозак - максимум объявят предателем и врагом народа".

Машкова обращается к "друзьям и коллегам в России", "к каждому, кто понимает, что сейчас происходит с нашей страной и с нами; каждому, кому сейчас страшно, больно и непонятно, как жить дальше".

"Нас много. Мы обязательно справимся. Мы сможем остановить ту ужасную несправедливую войну, которую начал наш президент", - уверяет она.

Владимир Машков (58) - российский актер и режиссер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова.. В 2012 году он баллотировался в Госдуму по списку "Единой России", но в депутаты не пошел. Он был доверенным лицом Путина на президентских выборах в марте 2018 года. В апреле того же года стал художественным руководителем театра.

В прошлую пятницу Машков выступал на митинге за войну в Украине и за Путина, который власти устроили в московских Лужниках.