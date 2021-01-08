Дочь Валерия Меладзе сломала шею

Наследница исполнителя опубликовала в сториз фото из некоей комнаты, которая судя по всему является больничной палатой. Девушка оставила интригующее сообщение: “Прекрасное начало нового года”. Через несколько часов Арина выложила второе фото — на нем она лежит в больничной койке. Правда в кадр попали только ее ноги.
“Сломать шею в Рождество — чееееек”, — написала Арина.
Никаких подробностей произошедшего она не раскрыла.
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