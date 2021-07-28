Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди, а ее отец Гарри в настоящее время на шестом. Старший брат Лилибет, Арчи, занимает седьмое место. Имени Меган Маркл в списке нет, потому что она не родилась в королевской семье.
Линия наследования британского престола включает последовательно перечисленных членов королевской семьи, которые унаследуют трон и право править Великобританией. В настоящее время на престоле находится королева Елизавета II, которая правит с 1952 года.
По мужской линии правила наследования британского престола были определены сотни лет назад. Тогда мужчины имели приоритет в наследовании трона. Однако в 2013 году Елизавета II внесла в правила серьезные изменения, которые дали женщинам такие же права взойти на трон, как и мужчинам. Поэтому, когда у принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2018 году родился младший сын Луи, он не обогнал в очереди свою старшую сестру Шарлотту, а занял место после нее.
Восьмое место Лилибет - еще не окончательно. Порядок очереди может измениться в будущем, если у детей Уильяма и Кейт появятся собственные дети.
На данный момент линия наследования британского престола выглядит так:
- Принц Чарльз
- Принц Уильям
- Принц Джордж, старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон
- Принцесса Шарлотта, дочь Принца Уильяма
- Принц Луи, младший сын Принца Уильяма
- Принц Гарри
- Арчи Маунтбеттен-Виндзор, старший сын принца Гарри и Меган Маркл
- Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, младшая дочь принца Гарри и Меган Маркл
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