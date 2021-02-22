Дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет блог, в котором делится с публикой самым сокровенным. Чаще всего поклонники интересуются у Анны Заворотнюк состоянием ее мамы. Многие просят показать, как сейчас выглядит тяжело больная актриса. Старшую наследницу звезды подобные просьбы возмущают своей бестактностью. Девушка не понимает, зачем подписчикам подобные снимки.

На днях Анна решила рассказать, в каком аду живет последние два года. “Эта тема висит надо мной как дамоклов меч. Я не могу больше притворяться, что этого не существует. Последние два года были самыми тяжелыми в моей жизни. Любой человек, кто когда либо сталкивался с серьезной болезнью очень близкого человека, поймет меня сейчас. Мне невероятно тяжело, но я не хочу, чтобы меня жалели”, — начала она свою исповедь.

Девушка устала от звонков ушлых репортеров, вопросов о самочувствии звездной мамы, а также просьб прийти на скандальное шоу за большие деньги. Вместо этого ходит к психологу и просит не задавать вопросы о здоровье родительницы.

“Мне надоели люди, которые пишут: “У тебя же все в порядке, вы выдумали болезнь, хватит пиариться”, надоели бесконечные приглашения на программы, шоу, надоели предложения заплатить мне кучу денег за интервью. Даже после своего отказа я чувствую всю эту грязь на себе. Я слишком сильно люблю и уважаю свою маму, чтобы пойти рассказывать о таких вещах. Эта та тема, где ты даже боишься колыхать воздух, а не то чтобы трубить об этом в подробностях на всю страну. Поэтому я никогда не поднимаю эту тему”, — заверила дочь “прекрасной няни”.

Она попросила не донимать ее нетактичными вопросами. “Они мне очень надоедают. Моя мама очень публичный человек, она супер звезда и, конечно, этого не избежать. Но мне каждый раз больно. Все, что я могла об этом сказать на данный момент, я уже сказала. Пожалуйста, не спрашивайте. Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполоняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы, как могу”, — отметила Анна.

Она смирилась с тем, что кто-то считает ее позицию странной и неправильной. Потому решила показать свою знаменитую маму, разместив фото в блоге. “2017 год. Момент абсолютного счастья запечатлен на этом дорогом мне снимке. Я люблю тебя”, — резюмировала девушка.