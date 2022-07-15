Экс-депутат Роман Худяков сообщил в соцсетях, что на Максима Галкина завели уголовное дело. Причина — в ложных высказываниях юмориста относительно российской армии. Телеведущий и актер Оскар Кучера в свою очередь заявил, что "за высказывания Галкину грозит до семи лет тюрьмы".
Источник в Следственном комитете России пояснил, что никакого уголовного дела в отношении шоумена Максима Галкина пока не возбуждалось, проверок также на данный момент не ведется. Вся эта информация оказалась, как позже выяснилось, недостоверной, сообщает 5-tv.ru.
Сам Максим Галкин после этого написал в Telegram, что про него в СМИ стали много писать лжи, но конкретно данную тему не прокомментировал, оставив вопрос открытым для своих подписчиков. Не так давно юморист закончил весьма успешный концертный тур в Израиле, и отправился вместе с семьей на отдых в Юрмалу, где они находятся в настоящее время.
Напомним, что в первой половине августа запланированы два концерта Максима Галкина в концертном зале "Дзинтари", билеты на них почти раскуплены. Галкин также будет выступать в Лиепае, Резекне и Рое.
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