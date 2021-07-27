Дмитрий Шепелев опубликовал фото сына Жанны Фриске — и получил проклятия от читателей

Телеведущий дал большое интервью и устроил фотосессию с первенцем. Однако завистники тут же поинтересовались, “сколько денег заработал на сыне Шепелев” и припомнили ему конфликт с родителями умершей от рака звезды.

Дмитрий Шепелев впервые показал сына Платона от Жанны Фриске. Совместная съемка телеведущего с наследником и большое интервью никого не оставят равнодушным.

“Я люблю проводить время с сыном… По будням это обычно всего несколько часов: завтрак, время до школы, вечером ужин и книга перед сном — не много. А когда не успеваю, то иногда встраиваю Платона в свой график, приглашаю его на мои репетиции или съемки — ему это нравится. У него самого расписание достаточно плотное. Помимо школы у Платона есть занятия с преподавателем русского языка, литературы, тренер и группа по теннису, он учится играть на гитаре и кататься на скейте. Зато на выходных у него полная свобода действий. Он не делает ничего из того, что ему не интересно, я не заставляю. Хочу, чтобы все, что он делает, приносило ему удовольствие и делало счастливым”, — цитирует телеведущего HELLO!

Конечно, во время интервью была задета тема хейта. Однако Дмитрий к нему относится спокойно. “Никак на хейт не реагирую, меня он не задевает”, — заверил он.

К слову, в блоге Шепелев также разместил фотографии сына. “Восемь лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых — мое желание защитить его от пристального внимания в то время, когда все, что ему было нужно, — это любовь, забота и спокойствие. Прошло время и я понимаю, что он больше не нуждается в этой защите. Он взрослый, яркий, талантливый мальчик, очень достойный и светлый”, — объяснил свое решение счастливый отец.

Вот только завистники душевные порывы бывшего избранника Фриске не оценили. И набросились на Дмитрия с гнусными и скандальными обвинениями.

“Бессердеченый! Если бы дал дедушке видеться, вот это было мужским поступком! Можно проглотить обиды, ради памяти Жанны!”, “Красивый мальчик. Один только вопрос. За какую сумму Шепелев продал сей эксклюзив”, “Кощунство — не давать внука бабушке и дедушке”, “Он сливал ее снимки прессе и после смерти на ее имени сделал себя. До этого он был никем”, “Я не понимаю, как пиарят мужика, который не дает общаться ребенку с бабушкой и дедушкой. Это не нормально. И это недостойно ни мужчины, ни отца”, “Неужели Шепелев продал фотосессию Платона? Помнится, подруги Жанны обвиняли его в продаже фотографий больной раком певицы…”, — издеваются хейтеры.

В основном, впрочем, читатели умиляются. Разве что не могут сойтись во мнениях, "с мамой одно лицо" или "копия папы".