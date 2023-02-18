"Спасибо большое за доверие. Видимо, в этот раз - нет! Но придёт время, и мы обязательно поработаем и наградим лучших. А пока, как говорил мой дед: „Шиш вам, а не ярмарка меда в Лужниках“", - сказал Дмитрий Нагиев на видеозаписи, размещённой в Инстаграме.

На предыдущей записи, в конце декабря прошлого года, актёр говорит: "Как хочется просто пожить и просто поработать. Жалко, время уходит безвозвратно".

Ожидается, что награждение премией "Муз-ТВ" пройдет 2 июня на "ЦСКА Арене" в Москве, отмечает "Медуза". После начала российского военного вторжения в Украину в 2022 году многие российские артисты, в том числе выступавшие на премии "Муз-ТВ", из России уехали.

Дмитрий Нагиев в марте прошлого года разместил пост, в котором бреет голову под песню "Поезд в огне" группы "Аквариум". "Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать", - поёт Борис Гребенщикова. Рядом текст Нагиева, в котором он тоже упоминает своего деда: "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?".