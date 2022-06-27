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На врачей, которые вели скорую с умирающим певцом Юрием Шатуновым, завели уголовное дело. Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил директор исполнителя Аркадий Кудряшов.
Jurijus Šatunovas
Jurijus Šatunovas
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"Мы позвонили в скорую [когда Шатунову стало плохо], но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придется долго ждать. Довезли [Шатунова] до ближайшего травмпункта, там уже сказали, что случай тяжелый, надо везти в больницу, нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю газель без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. <…> Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело <…>", — рассказал Кудряшов.

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По какой именно статье завели дело на врачей скорой помощи, директор певца не уточнил. Кудряшов отметил, что "проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем". "Юру было не спасти, слишком сложный случай", — заключил он.

Певец Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня, ему было 48 лет. Кудряшов рассказывал, что перед тем, как музыканту стало плохо и его отправили в больницу, он выпивал с друзьями. Согласно данным телеграм-канала "112", друзья Шатунова доставили его в больницу в селе Растуново. Там певцу оказали первую помощь, но его состояние резко стало ухудшаться, и врачи вызвали реанимационную бригаду.

По словам главного врача Домодедовской центральной районной больницы Андрея Осипова, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда. В больницу певца привезли уже в состоянии клинической смерти.

Осипов отмечал, что инфаркт миокарда у Шатунова был суточной давности. «То есть он уже сутки ходил в таком состоянии, и наступило резкое ухудшение», — отмечал специалист. Врач подчеркнул, что в сосудах у Шатунова была бляшка, которая могла появиться из-за нарушения диеты или «сложного образа жизни», сопровождавшегося курением. Кроме того, врач отметил, что у артиста был напряженный гастрольный график, из-за которого он испытывал повышенные эмоциональные нагрузки.

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RTVi

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