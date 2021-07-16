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Директор российской певицы Марины Максимовой (МакSим) Маргарита Соколова сообщила последние новости о состоянии артистки. Она заявила, что наблюдаются небольшие улучшения, хотя быстрых изменений ждать не стоит.
Директор певицы МакSим рассказала о динамике в ее состоянии
© Instagram.com nuotr.

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени», – сказала Соколова в беседе с телеканалом «Звезда».

Также директор певицы добавила, что восстановление и регенерация тканей займут время, поэтому она призвала поклонников МакSим набраться терпения.

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Ранее духовник певицы МакSим (Марины Максимовой) игумен Лука заявил, что состояние исполнительницы, которая была госпитализирована месяц назад, остается очень тяжелым. Священнослужитель призвал усерднее молиться за выздоровление артистки.

В настоящее время артистка находится в медикаментозном сне, она подключена к аппаратам, поддерживающим ее жизнь.

Певица последний раз появилась на публике в День России 12 июня, она дала концерт в Казани, хотя уже в тот момент чувствовала себя очень плохо. Спустя несколько дней артистка была госпитализирована.

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