Дети Алена Делона подали в суд на "спутницу" отца

Антони, Анушка и Ален-Фабьен обвиняют Хироми Роллен в агрессивном поведении и психологическом насилии по отношению к их отцу. По их версии, женщина, которая поселилась в доме актёра после того, как он перенёс инсульт в 2019 году, фактически "лишила его свободы".