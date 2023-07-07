Дети Алена Делона подали в суд на "спутницу" отца

Моральное насилие, злоупотребление беспомощным состоянием, присвоение корреспонденции – во Франции начато предварительное расследование в отношении "спутницы" и личного секретаря Алена Делона – Хироми Роллен.
Дети звезды подали две жалобы в прокуратуру департамента Луаре к югу от Парижа, в котором проживает актёр. Антони Делон заявил, что бывшая ассистентка и управляющая имением "изолировала" отца от его близких друзей и семьи, используя различные "уловки и угрозы".
Со слов старшего сына, Ален Делон якобы просил Хироми Роллен покинуть свою резиденцию в деревне Души.
Сообщается, что 87-летний актёр подписал отдельное заявление и присоединился к иску.
Euronews
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