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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался рассматривать административный протокол, составленный на лидера группы ДДТ Юрия Шевчука после концерта в Уфе 18 мая. Об этом сообщают Baza и РБК.
Jurijus Ševčiukas / Foto: Instagram, Telegram
Jurijus Ševčiukas / Foto: Instagram, Telegram

В документах, указал суд, не было описано "событие правонарушения" и не уточнялось, в чем заключались "публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан". Протокол возвращен в полицию Уфы "для устранения недостатков".

Позднее соратник Алексея Навального Илья Яшин рассказал: "У меня есть знакомый из Питера, бывший чиновник. По его словам, дело Шевчука вернули в полицию по единственной причине: все судьи отказались его рассматривать. Сказали, что если будут заставлять — напишут заявления об увольнении". "Шевчук хороший пример показывает: проживи жизнь так, чтобы судьи боялись рассматривать твои дела", — добавил Яшин.

В соцсетях разошлось видео, на котором Шевчук на концерте в Уфе, в частности, говорит: "Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать".

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