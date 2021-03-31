«Мне тоже нет смысла мотаться», – отметила Качалина, слова которой приводит Пятый канал.

Она также подчеркнула, что всегда считалаЕфремова хорошим водителем. Актер любил находиться за рулем и проявлял особую внимательность к происходящему на дороге.

По словам Качалиной, она за многое благодарна своему бывшему мужу. После расставания актер долгое время поддерживал женщину, решал ее финансовые вопросы. Также помогали его многочисленные друзья.