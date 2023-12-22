Бывшая ассистентка обвиняет звезду "Форсажа" Вина Дизеля в сексуальном насилии

В судебном исковом заявлении говорится, что он домогался ее в номере отеля St Regis в Атланте, игнорируя ее несогласие.

Йонассон утверждает, что когда ситуация обострилась, она закричала и попыталась скрыться в ванной комнате, но Дизель поймал ее, прижал к стене своим телом и совершил акт мастурбации.

Иск также подан против продюсерской компании One Race Films, которой руководит сестра актера Саманта Винсент.

По словам Йонассон, Винсент уволила ее через несколько часов после инцидента.

«Потерпевшей было совершенно очевидно, что она была уволена, так как больше не представляла интереса – Вин Дизель использовал ее для удовлетворения своих сексуальных желаний», - говорится в иске.

«Госпожа Йонассон чувствовала себя беспомощной, ее самооценка была подорвана, она начала сомневаться в своих собственных профессиональных навыках. Она задумалась, не придется ли ей расплачиваться за успешную карьеру своим телом», - также сказано в документе.