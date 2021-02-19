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Новая социальная сеть Clubhouse сейчас переживает невероятный взрыв популярности - там в режиме реального времени можно пообщаться с Илоном Маском и множеством других знаменитых людей. На днях в одной из "комнат" (так называются аудиочаты для общения) появилась Алла Пугачева, пишет Meduza.
Ala Pugačiova
Ala Pugačiova
© Instagram

Около часа она отвечала на вопросы других участников и даже спела, однако затем начала "путаться в показаниях", когда люди стали подозревать, что их разыгрывают, отмечает издание. Например, "Пугачева" заявила, что приглашение (стать пользователем Clubhouse пока можно только по так называемым "инвайтам") ей дал Максим Галкин, однако в профиле отправителем указана какая-то девушка. В общем, все оказались несколько разочарованы, но "было весело", отметил автор аудиозаписи, опубликованной в Сети.

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Позднее муж певицы Максим Галкин в разговоре с изданием Super опроверг, что Алла Пугачева является пользователем Clubhouse. То же самое сказала и концертный директор артистки Елена Чупракова.

Впрочем, поклонникам не стоит отчаиваться - возможно, настанет день, когда в соцсети появится и настоящая Алла Борисовна. В конце концов, Instagram же она освоила, хоть появляется там не так часто, как ее супруг.

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