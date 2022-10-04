"Были холопами, стали рабами". Алла Пугачева ответила своим критикам

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Алла Пугачева опубликовала в инстаграме пост, адресованный тем, кто ее критикует.
Ala Pugačiova / Vida press, Scanpix nuotr.
Ala Pugačiova / Vida press, Scanpix nuotr.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. БЫЛИ ХОЛОПАМИ, СТАЛИ РАБАМИ".

В конце сентября источники «Известий» и Пятого канала сообщили, что Алла Пугачева, которая в августе вернулась в Россию, снова уехала из страны. Другие источники это пока не подтверждали. Mash утверждал, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы выставить на продажу недвижимость в деревне Грязь в Московской области. Концертный директор Пугачевой отказалась это комментировать.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)


После сообщений СМИ о возможном отъезде Пугачевой из России на тeлeцeнтрe «Останкино» в Москве появилось сообщение, вероятно, адресованное Пугачевой: «Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?» На кинотеатре «Октябрь» на Арбате появился цифровой баннер с изображением Пугачевой и анонсом ее выступлений в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и Мелитополе.

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