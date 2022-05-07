На первом месте в четверке фаворитов “Евровидения” оказалась Украина, на втором — Италия, на третьем — Швеция, на четвертом — Великобритания. Причём Великобританию представляет не эстрадный исполнитель, а тиктокер — блогер Сэм Райдер, у которого 12,3 млн подписчиков и более 100 млн лайков в TikTok.
Автор вирусных каверов, в частности, перепевал треки Рианны, Бруно Марса, Сиа и других. В конце 2020 года TikTok назвал Райдера самым популярным артистом в Великобритании, хотя к тому времени мужчина еще ни разу не выступал перед публикой. На новом “Евровидении” Сэм Райдер выступит с песней Space Man.
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