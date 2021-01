Брюс Уиллис ведет переговоры о съемках в новой части "Крепкого орешка"

Голливудский актер Брюс Уиллис ведет переговоры о съемках шестой части боевика "Крепкий орешек". Информацию об этом опубликовало издание We Got This Covered со ссылкой на своего инсайдера.