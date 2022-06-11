Джейсон Александр, бывший супруг 40-летней исполнительницы, не усидел на месте, когда его экс-жена отправилась под венец с другим, поэтому... он решил появиться на свадьбе! И сделал он это так, что об этом тут же узнал весь мир.

Мужчина вышел в прямой эфир в соцсетях, где он сказал, что Бритни позвала его в гости. Далее Джейсон предался грусти, вспоминал счастливые дни, проведенные с поп-принцессой, а после заявил, что сорвет праздник любимой. Неизвестно, как ему удалось прорваться на охраняемую территорию, но задуманное он осуществил, правда, его вовремя обнаружили. Но сдаваться так просто Александр не хотел, он всячески отбивался, из-за чего полицейские повалили его на землю, а он в это время пронзительно кричал. Теперь в произошедшем разбираются соответствующие органы.

Видимо, так Александр хотел установить новый рекорд по самому короткому браку — после его с Бритни. Официально он был зарегистрирован всего 55 часов: Бритни и Джейсон поженились в 2004 году. Церемония проходила в Вегасе, где мало кто принимает взвешенные решения. Это еще раз подтвердил пример звездной пары. Когда молодые люди осознали, что натворили, тут же заявили, что разводятся.

После этого Джейсон больше не женился, так как все эти годы любил популярную блондинку. Когда Спирс находилась под насильственным контролем отца, Александр продолжал поддерживать ее. Он выходил на акции Free Britney, как и тысячи ее поклонников, и вместе со всеми радовался ее долгожданному освобождению.