На видео, опубликованном в "Инстаграме" певицы, она показывает кольцо с большим драгоценным камнем.

Ранее Бритни рассказала, что условия опекунства запрещают ей выходить замуж или иметь детей в будущем. Опекуны контролируют и ее финансы.

Суд назначил ей опекунов после череды скандалов, усомнившись в психическом здоровье знаменитости.

В прошлом году исполнительница начала борьбу за контроль над своей жизнью, и в августе 2021 года ее отец Джейми Спирс согласился прекратить опекунство, продолжающееся 13 лет.

Жених певицы Асгари, сын эмигранта из Ирана, работает персональным фитнес-тренером и актером. Он познакомился с будущей невестой на съемках клипа "Slumber Party" в 2016 году.

"Сегодня пара сделала свои длительные отношения официальными, и они тронуты выраженной в их адрес поддержкой, пожеланиями и любовью", - заявил менеджер Асгари в интервью журналу People.

39-летняя певица уже была замужем дважды. В 2004 году она обручилась с другом детства Джейсоном Александром, но через несколько дней их брак был аннулирован.

В том же года она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке родилась двое сыновей, но в 2007 году они развелись.