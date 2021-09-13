На видео, опубликованном в "Инстаграме" певицы, она показывает кольцо с большим драгоценным камнем.
Ранее Бритни рассказала, что условия опекунства запрещают ей выходить замуж или иметь детей в будущем. Опекуны контролируют и ее финансы.
Суд назначил ей опекунов после череды скандалов, усомнившись в психическом здоровье знаменитости.
В прошлом году исполнительница начала борьбу за контроль над своей жизнью, и в августе 2021 года ее отец Джейми Спирс согласился прекратить опекунство, продолжающееся 13 лет.
Жених певицы Асгари, сын эмигранта из Ирана, работает персональным фитнес-тренером и актером. Он познакомился с будущей невестой на съемках клипа "Slumber Party" в 2016 году.
"Сегодня пара сделала свои длительные отношения официальными, и они тронуты выраженной в их адрес поддержкой, пожеланиями и любовью", - заявил менеджер Асгари в интервью журналу People.
39-летняя певица уже была замужем дважды. В 2004 году она обручилась с другом детства Джейсоном Александром, но через несколько дней их брак был аннулирован.
В том же года она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке родилась двое сыновей, но в 2007 году они развелись.
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