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Судья Тверского районного суда Алеся Орехова оштрафовала на 50 тысяч рублей лидера группы "Аквариум", признав его виновным по административной (не уголовной) статье о "дискредитации" российских вооруженных сил, сообщает корреспондент "Медиазоны" (в реестре "иноагентов"). После штрафов в России могут завести уголовное дело по аналогичной статье.
Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии
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Как стало известно во время заседания, поводом для административного дела стало интервью музыканта израильскому "9 каналу", в котором Гребенщиков назвал действия России в Украине фашизмом.

Тем самым рок-музыкант, начинавший карьеру в 1970-е, "допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины", решили в полиции. Представитель Гребенщиков с этим не согласился. Он сказал, что его подзащитный высказывал личное мнение.

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По его словам, как пишет "Медиазона", лидер "Аквариума" предпринимал усилия к тому, чтобы материал был удален с "9 канала", однако повлиять на него музыкант не может.

Проверить Гребенщикова по уголовной статье о "дискредитации" в январе этого года требовал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об административном в отношении музыканта стало известно в мае.

В интервью Гребенщиков выступал против войны в Украине: "Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм".

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bbcrussian.com

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