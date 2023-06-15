Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии

Как стало известно во время заседания, поводом для административного дела стало интервью музыканта израильскому "9 каналу", в котором Гребенщиков назвал действия России в Украине фашизмом.

Тем самым рок-музыкант, начинавший карьеру в 1970-е, "допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины", решили в полиции. Представитель Гребенщиков с этим не согласился. Он сказал, что его подзащитный высказывал личное мнение.

По его словам, как пишет "Медиазона", лидер "Аквариума" предпринимал усилия к тому, чтобы материал был удален с "9 канала", однако повлиять на него музыкант не может.

Проверить Гребенщикова по уголовной статье о "дискредитации" в январе этого года требовал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об административном в отношении музыканта стало известно в мае.

В интервью Гребенщиков выступал против войны в Украине: "Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм".