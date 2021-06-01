“Большой ребенок”: после расставания с Пугачевой Филипп Киркоров едва не покончил с собой

Экс-домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что артистка быстро переключила свое внимание с Киркорова на Галкина. По словам женщины, именно ради Максима Примадонна ушла от Филиппа Бедросовича.
Гитарист Александр Левшин подтвердил, что Галкину моментально удалось расположить к себе Аллу Борисовну. Пока певица строила новые отношения, Киркоров страдал и задумывался о страшном…
“Он писал письма, рвал на себе волосы, обещал покончить с собой, уехать за границу, в падучую падал. И Алла, кстати, когда мы сидели на Истре, и Филя посылал ей письма, она читала и плакала, она за него переживала: “Ой, ребят, надо за ним последить, чтобы он там не наложил на себя руки”. Она беспокоилась, потому что Филипп, ко всему прочему, как большой ребенок. Он очень непосредственный, чистый такой парень внутри”, — рассказал Левшин в программе “Новые русские сенсации” на НТВ.
Бывшая помощница Пугачевой уверена, что Киркоров до сих пор любит экс-жену. “Филипп, как говорится, мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой. Я говорю: “Филипп, уже все!” Но он думал, вдруг Алла расстанется с Максимом, и он опять будет с ней”, — сообщила Дороднова.
По словам Людмилы Ивановны, она рада, что брак Аллы Борисовны с Максимом Галкиным оказался крепким. Как подчеркнула экс-домработница певицы, лишь с шоуменом Пугачева обрела настоящее счастье.
“Сейчас Алла стала другой, стала серьезной, у нее ведь дети. Вот включу я телефончик и смотрю на ее детишек. Она наконец оказалось в той жизни, которую заслужила давным-давно”, — заключила бывшая помощница исполнительницы.
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