Имя заявительницы не раскрывается, и в судебных документах она фигурирует под инициалами "J.C". Она утверждает, что Дилан в течение шести недель давай ей в своей квартире в Нью-Йорке Дилан наркотики и алкоголь и угрожал применением физического насилия.

Представители 80-летнего музыканта заявили, что "эти обвинения 56-летней давности являются ложью, и мы намерены защищаться".

За свою музыкальную карьеру Боб Дилан стал лауреатом нескольких премий "Грэмми", президентской медали Свободы, и получил Нобелевскую премию по литературе.