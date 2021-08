Знаменитый американский певец и лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан категорически отверг выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах 56-летней давности. Эти обвинения ложны, и Дилан будет энергично защищаться, сообщила пресс-служба ныне 80-летнего артиста в понедельник, 16 августа.

Иск к Дилану поступил в Верховный суд Нью-Йорка 14 августа. В нем жительница города Гринвич в штате Коннектикут обвиняет певца в том, что он изнасиловал ее в 1965 году, когда ей было всего лишь 12 лет. В исковом заявлении утверждается, что Дилан, которому тогда было 23 года, использовал свою славу, чтобы войти к ней в доверие, а также алкоголь и наркотики. Предполагаемые изнасилования произошли в отеле "Челси" на Манхэттене, где Дилан жил одно время.

Истица обвиняет Боба Дилана в причинении телесных повреждений и душевных страданий. Она утверждает, что страдает от последствий эмоциональных травм по сей день. Предполагаемая потерпевшая требует финансовой компенсации, сумма которой не уточняется. Имя женщины не приводится.

Знаменитый музыкант

Боб Дилан - урожденный Роберт Аллен Циммерман - уже многие десятилетия считается одним из самых влиятельных музыкантов. После крупного успеха с песней Blowin' in the Wind в 1963 году он двумя годами позднее достиг мировой славы с хитом Like a Rolling Stone.

Боб Дилан является призером премии "Оскар", в 2016 году он был удостоен Нобелевской премии по литературе. За свою жизнь он продал более 100 млн дисков. В прошлом году Дилан продал каталог своих песен крупнейшему в мире музыкальному концерну Universal Music, заработав на этом более 300 млн долларов.