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24 февраля российские власти начали так называемую военную спецоперацию на территории Украины, что привело к обострению ситуации в мире, экономическому кризису и многомиллионным потокам мигрантов и беженцев. На фоне разрушительной трагедии, происходящей в соседнем государстве, сотни российских артистов выступили с публичным протестом, отказываясь поддерживать действия правительства, подвергая себя травле и риску получения статуса "изменника родины". Многие из них в итоге также стали вынужденными переселенцами и сейчас продолжают творческую деятельность за пределами РФ.
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
Ala Pugačiova ir Maksimas Galkinas
© Instagram
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Рената Литвинова и Земфира

Рассказываем, как сложились судьбы российских знаменитостей, осудивших войну с Украиной.


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Рената Литвинова и Земфира

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