Рекордсменом по номинациям стал джазовый исполнитель Джон Батист — он может получить до 11 наград. Сразу на восемь премий претендуют музыканты Джастин Бибер, H.E.R. и Doja Cat. Еще семь статуэток могут получить Билли Айлиш и Оливия Родриго.

Среди других номинантов на премию — шведская группа ABBA, певица Lady Gaga и исполнитель Тони Беннет. Рэпер Jay Z в этом году получил три номинации. Теперь общее число полученных им за карьеру номинаций увеличилось до 83, что стало новым рекордом "Грэмми".

В номинации "Запись года" на награду претендуют ABBA ("I Still Have Faith In You"), Леди Гага ("I Get A Kick Out Of You"), Билли Айлиш ("Happier Than Ever"), Джон Батист ("Freedom"), Джастин Бибер ("Peaches") и другие.

на награду претендуют ABBA ("I Still Have Faith In You"), Леди Гага ("I Get A Kick Out Of You"), Билли Айлиш ("Happier Than Ever"), Джон Батист ("Freedom"), Джастин Бибер ("Peaches") и другие. Премию "Песня года" могут получить Эд Ширан ("Bad Habits"), Алиша Кис и Бренди Карлайл ("A Beautiful Noise"), Оливия Родриго ("Drivers License"), H.E.R. ("Fight for You"), Билли Айлиш ("Happier Than Ever") и другие.

могут получить Эд Ширан ("Bad Habits"), Алиша Кис и Бренди Карлайл ("A Beautiful Noise"), Оливия Родриго ("Drivers License"), H.E.R. ("Fight for You"), Билли Айлиш ("Happier Than Ever") и другие. За награду в номинации "Альбом года" поборются Джон Батист ("We Are"), Тони Беннетт и Леди Гага ("Love for Sale"), Джастин Бибер ("Justice"), Doja Cat ("Planet Her"), Билли Айлиш ("Happier Than Ever") и другие.



В этом году премию "Грэмми" вручат в 64-й раз. Награды выдадут победителям в 86 категориях за работы, которые вышли между 1 сентября 2020 года и 30 сентября текущего года.

Церемония состоится 31 января 2022 года, ее будут транслировать телеканалы CBS и Paramount+, а также на YouTube-канале NARAS.