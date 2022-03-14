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Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что собирается принять участие в правительственной программе предоставления жилья украинским беженцам, пишет Reuters.
Kadras iš filmo "Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyvenimas", Benedictas Cumberbatchas
Kadras iš filmo "Kibirkščiuojantis Luiso Veino gyvenimas", Benedictas Cumberbatchas

Программа "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций и бизнеса предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.

"Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и все это сейчас нависло над нами, — сказал Камбербэтч Sky News на красной дорожке церемонии вручения премии Bafta. - Нам нужно делать пожертвования, оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев, для людей, которые страдают. Каждый должен делать все, что в его силах… было рекордное количество людей, добровольно забравших людей к себе домой, и я надеюсь сам стать частью этого".

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