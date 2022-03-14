Программа "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций и бизнеса предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.
"Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и все это сейчас нависло над нами, — сказал Камбербэтч Sky News на красной дорожке церемонии вручения премии Bafta. - Нам нужно делать пожертвования, оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев, для людей, которые страдают. Каждый должен делать все, что в его силах… было рекордное количество людей, добровольно забравших людей к себе домой, и я надеюсь сам стать частью этого".
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